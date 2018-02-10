الجيش السوري يسقط طائرة “إسرائيلية” فوق الجليل المحتل
تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم السبت لطيران إسرائيلي معاد، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط طائرة من طراز “F-16” فوق الجليل المحتل.
وقال مصدر عسكري سوري في بيان أن “إسرائيل قامت فجر اليوم بعدوان جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى”.
وأضاف المصدر: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي للعدوان الإسرائيلي وأصابت أكثر من طائرة”.
وأكدت وسائل إعلام العدو سقوط طائرة فوق الجليل، وسقوط صاروخ مضاد للطيران فوق الجولان السوري المحتل.
الوطن أون لاين
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