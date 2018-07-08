الجيش السوري يستولي على مدرعة الناتو

أفادت معلومات صحفية بأن قوات الجيش السوري غنمت عربة مدرعة وصلت إلى سوريا من بلد عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وقالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” إن ناقلة الجنود المدرعة “أو تي-64إس” التي استولت عليها “قوات النمر” هي من المدرعات التي تتسلح بها جيوش دول أعضاء في الناتو، بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. ويتبين من مظهرها أنها وصلت إلى سوريا مؤخرا.

وتصل مدرعات “أو تي-64إس” إلى سوريا، كالعادة، من دولة أخرى عضو في الناتو هي بلغاريا التي تعد الآن من أهم موردي الأسلحة للمجموعات المسلحة في سوريا. وتعمل المصانع العسكرية البلغارية طيلة 24 ساعة يوميا على صنع الأسلحة النارية الخفيفة وذخائرها وقواذف الرمّانات والقذائف الصاروخية وتقوم أيضا بتصليح الآليات العسكرية المدرعة مثل مدرعات “أو تي-64إس”، التي يتم تسليمها إلى المسلحين في سوريا.



وأضافت الصحيفة إن القوات الحكومية السورية تمضي في وضع حدود البلاد تحت مراقبتها وتقطع بذلك إمدادات الذخيرة عن المسلحين ما يضطرهم إلى التخلص من أسلحتهم.