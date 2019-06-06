الجيش السوري يستهدف المسلحين في ريفي إدلب وحماة

أكد الجيش السوري توجيهه ضربات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ لمواقع تمركز المسلحين في ريف حماة الشمالي، بالتوازي مع عملياته عند خطوط إمداد المسلحين في ريف إدلب الجنوبي.



و جاء القصف ردا على مواصلة تلك المجاميع خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد.



وردت وحدات الجيش فجر الأربعاء بضربات صاروخية ومدفعية، على اعتداءات مسلحي "كتائب العزة"، و"جبهة النصرة"، مستهدفة مواقع انتشارهم ومحاور تحركاتهم في بلدات الزقوم وقليدين والزكاة في الريف الشمالي.



وفي السياق، نفذت وحدات الجيش في ريف إدلب الجنوبي عمليات مركزة عبر رشقات صاروخية ورمايات مدفعية استهدفت محاور تحرك وخطوط إمداد المسلحين في بلدات ترملا والنقير ومحيط خان شيخون، وأكد مصدر عسكري أن القصف أسفر عن تدمير معظم تحصينات المجموعات وخطوط إمدادها.



وكبد الجيش يوم الثلاثاء، العناصر المسلحة خسائر كبيرة بعد اشتباكات عنيفة في محيط قريتي قيراطة والحميرات بالتوازي مع ضربات مركزة على تجمعاتهم في محيط قريتي سحاب وكورة بريف حماة الشمالي الغربي وفي محيط قرية "سفوهن" ومدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.



من جهته، أفاد المرصد السوري، أن طائرات تابعة لسلاح الجو السوري شنت أكثر من 12 غارة على أماكن في خان شيخون وترملا والشيخ مصطفى وأريبنة وكرسعة في القطاع الجنوبي لريف إدلب، مؤكدا أن القصف استؤنف بعد توقف لعدة ساعات ليلة الأربعاء.



المصدر: وكالات