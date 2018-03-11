الجيش السوري يستعيد عدة مزاراع لبلدة جسرين

وصلت وحدات الجيش العربي السوري الى مشارف مبنى ادارة المركبات في ​حرستا​ من الجهة الشرقية، ليقترب من شطر ​الغوطة الشرقية​، وفصل مدينة دوما التي يسيطر "​جيش الاسلام​" عليها عن باقي البلدات في الغوطة.





واستعادت الوحدات العاملة في المنطقة السيطرة الكاملة على غالبية المزارع الممتدة في محيط بلدة جسرين بعد القضاء على الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.





وحققت عمليات الجيش تقدما على محور بلدة مسرابا باتجاه قرية مديرا وسيطرت على عدد من الابنية بعد مواجهات مع التنظيمات الارهابية المنتشرة في المنطقة





وفي سيلق موازن حققت وحدات الجيش تقدما جديدا في ملاحقة إرهابيي “جبهة النصرة” في الجهة الشمالية لبلدة افتريس وسط انهيار كبير في صفوفهم نتيجة التقدم الكبير للجيش والخسائر الفادحة التي تكبدوها خلال المعارك الأخيرة.





وتعد بلدة جسرين أحد المراكز الرئيسية لانتشار المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة التي تحتجز العديد من العائلات وتمنعهم من المغادرة عبر الممر الإنساني الذي تم افتتاحه يوم الخميس الماضي باتجاه بلدة المليحة لخروج المدنيين حيث أطلقت النيران أمس على عائلات تحاول الخروج ما تسبب باستشهاد امرأة وأطفالها الثلاثة





يذكرأن وحدات من الجيش سيطرت أمس على بلدة مسرابا وقامت بتأمين خروج عدد من العائلات التي كان يحتجزها الإرهابيون في البلدة ونقلهم إلى أحد مراكز الإقامة المؤقتة.















