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الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة الحماميات وتلالها بريف حماة

استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة الحماميات وتلالها الاستراتيجية بريف حماة الشمالي الغربي بعد اشتباكات عنيفة خاضها مع عدة تنظيمات إرهابية مسلحة.


وشنت وحدات الجيش هجوماً معاكساً على مواقع التنظيمات المسلحة في بلدة الحماميات بعد يوم من انسحاب الجيش من البلدة إلى مواقع دفاعية في محيطها، وذلك أمام الهجوم العنيف الذي شنته قوات النخبة في تنظيمي جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني من الجنسيات الشيشانية والصينية.

وتقع بلدة الحمامات، على الطريق الاستراتيجي “محردة السقيلبية”، بين بلدتي محردة والسقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.
وتشكّل ما يسمى بـ”كتائب العصائب الحمراء” قوة النخبة الضاربة في تنظيم جبهة النصرة، وتضم في صفوفها مقاتلين من جنسيات آسيوية وأوروبية وعربية.

 


المصدر : الميادين نت