الجيش السوري يدمر أوكار وآليات “النصرة” بريفي إدلب وحماة

في إطار ردها على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات مركزة على تجمعات ومحاور تحرك المجموعات الإرهابية في ريفي ادلب الجنوبي وحماة الشمالي.



و وجهت وحدات من الجيش صباح اليوم رمايات صاروخية ومدفعية مكثفة على مواقع انتشار وأوكار مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة في قرى وبلدات الهبيط وعابدين ومعرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.



ضربات الجيش أسفرت عن ايقاع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين وتدمير أوكار وآليات بعضها مزود برشاشات وكميات من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.



و قد نفذت وحدات من الجيش سلسلة ضربات على مواقع ومقرات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرى شير مغار والعنكاوي والزيارة وقسطون بالريف الشمالي ما أسفر عن تدمير نقاط محصنة في عمق منطقة انتشار الإرهابيين والقضاء على عدد منهم.



ودمرت وحدات من الجيش أمس أوكارا لإرهابيي “جبهة النصرة” في قريتي جسر بيت الراس والحويز وجبل شحشبو بريف حماة وفي جسر الشغور وحيش وخان شيخون والهبيط بريف إدلب الجنوبي.



سانا