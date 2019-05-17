مصيرنا بين أيدي الرفاق
صحيفة إسرائيلية تكشف عن وثيقة مسرّبة حول "صفقة القرن"
دمشق: سنعيد الجولان المحتل إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة
توقعات بأن يصل إنتاج سورية من القمح إلى 2.7 مليون طن
التسليف الشعبي يمنح قرض المليون للعاملين على /60/ شهرا
وحدات الجيش تبسط سيطرتها على "الحويز"في سهل الغاب
الجيش يتقدّم وسط سهل الغاب وأنقرة تلوّح بورقة «الدستوريّة» لتقييد دمشق
الرئيس الأسد يوصي الحكومة بالشفافية وتزويد المواطن بالمعلومة
الرئيس الأسد يستقبل كاثوليكوس آرام الأول كشيشيان راعي الكنيسة الأرمنية في بيت كيليكيا الكبير.
البرلمان الليبي يصنف تنظيم الإخوان المسلمين إرهابيا
الخارجية: مذابح «قسد» في ريف دير الزور لإخضاع المواطنين المطالبين بعودة الدولة
قرى جديدة في قبضة الجيش بريف حماة.. و«نداءات» الجولاني تتوالى
الجيش يحبط هجوماً مضاداً شرق كرناز
خلافات عديدة في الملف السوري على طاولة بوتين وبومبيو غداً
المعارك تتواصل في محيط إدلب: العين على سهل الغاب... وخان شيخون
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الجيش السوري يدمر أوكار وآليات “النصرة” بريفي إدلب وحماة

في إطار ردها على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات مركزة على تجمعات ومحاور تحرك المجموعات الإرهابية في ريفي ادلب الجنوبي وحماة الشمالي.


و وجهت وحدات من الجيش صباح اليوم رمايات صاروخية ومدفعية مكثفة على مواقع انتشار وأوكار مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة في قرى وبلدات الهبيط وعابدين ومعرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.


 ضربات الجيش أسفرت عن ايقاع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين وتدمير أوكار وآليات بعضها مزود برشاشات وكميات من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.


و قد نفذت وحدات من الجيش سلسلة ضربات على مواقع ومقرات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرى شير مغار والعنكاوي والزيارة وقسطون بالريف الشمالي ما أسفر عن تدمير نقاط محصنة في عمق منطقة انتشار الإرهابيين والقضاء على عدد منهم.


ودمرت وحدات من الجيش أمس أوكارا لإرهابيي “جبهة النصرة” في قريتي جسر بيت الراس والحويز وجبل شحشبو بريف حماة وفي جسر الشغور وحيش وخان شيخون والهبيط بريف إدلب الجنوبي.

 


سانا