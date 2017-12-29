الجيش السوري .. يخوض أعنف معارك التطهير في ريف حماة

قضت وحدة من الجيش العربي السوري على مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى النقاط العسكرية من اتجاه البانة بريف حماة الشمالي ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتها.





وأفاد مصدر عسكري :”أن وحدة من الجيش العربي السوري قضت مساء اليوم على كامل أفراد مجموعة من إرهابيي “جبهة النصرة” حاولت التسلل باتجاه إحدى النقاط الشمالي مبيناً أن من بين القتلى متزعم إحدى المجموعات الإرهابية ويدعى ديبو عبد الرحمن عثمان العنبري.





كما نفذت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية عمليات مركزة ضد تجمعات وتحصينات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بريف حماة الشمالي الشرقي تمكنت خلالها من السيطرة على قرية أم حارتين بالكامل وقتل عدد من الإرهابيين من بينهم القائد العسكري الميداني الإرهابي ابراهيم خالد العلوش وشقيقه هاني العلوش المنتميان لحركة أحرار الشام الإرهابية”.





وتمكن الجيش بالقيام بعملية نوعية داخل خطوط العدو اغتنام بيك ابات و اسر أربع عناصر من الارهابيين واسلحة هامة كانت بحوذتهم . ما اثار الفوضى لدى التنظيمات المسلحة وبمحاولة لرفع المعنويات بثت صفحاتهم أنباء كاذبة عن استعادة المسلحين مواقع تحت سيطرة الجيش السوري وكان قد اشتبك مع الإرهابيين بالقرب من تل أسود في ريف إدلب الجنوبي وأوقع بهم العشرات مابين جريح وقتيل وقد عرف من القتلى احمد الحناك وعلاء جهاد زعتور .





كما تمكن الجيش من بسط السيطرة على رأس العين و قبيبات ابو الهدى .. بعد أن خاض اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في محيط القريتين رأس العين و قبيبات ابو الهدى وسط حالة من الانهيار والتخبط فى صفوف الإرهابيين بعد تكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد.