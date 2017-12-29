إنجاز الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة في منطقة بيت جن
دعوات في لندن لإعادة فتح السفارة البريطانية في دمشق
الجيش ينهي عام الانتصارات الإستراتيجية باستعادة الغوطة الغربية
الجيش السوري .. يخوض أعنف معارك التطهير في ريف حماة
الجيش العربي السوري يتوغل بريف إدلب
خروج محطة الزارة عن الخدمة جراء استهدافها بقذائف صاروخية من قبل المجموعات المسلحة
لافروف: على القوات الأمريكية مغادرة الأراضي السورية بشكل كامل
ستة مقترحات للجنة إصلاح القطاع العام على طاولة الحكومة
ضبط أكثر من 1000 طن حشيش مخدر وأكثر من مليون حبة كبتاغون خلال 2017!
تحرير عشرات المخطوفين من «سجن التوبة»
الجيش يستعيد «مغر المير».. ويمنح الإرهابيين 72 ساعة للخروج من بيت جن
الجيش يتقدّم في ريف حماه الشمالي
الأركان الروسية: ردود الأمريكيين حول قاعدة التنف مبهمة
(التحالف الدولي): نعتزم مواصلة العمل على تجنب النزاع مع روسيا في سوريا
البنتاغون يكشف تعداد ما تبقى من (الدواعش) في سوريا والعراق!

الجيش السوري .. يخوض أعنف معارك التطهير في ريف حماة

 

قضت وحدة من الجيش العربي السوري على مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى النقاط العسكرية من اتجاه البانة بريف حماة الشمالي ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتها.

وأفاد مصدر عسكري :”أن وحدة من الجيش العربي السوري قضت مساء اليوم على كامل أفراد مجموعة من إرهابيي “جبهة النصرة” حاولت التسلل باتجاه إحدى النقاط الشمالي مبيناً أن من بين القتلى متزعم إحدى المجموعات الإرهابية ويدعى ديبو عبد الرحمن عثمان العنبري.

كما نفذت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية عمليات مركزة ضد تجمعات وتحصينات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بريف حماة الشمالي الشرقي تمكنت خلالها من السيطرة على قرية أم حارتين بالكامل وقتل عدد من الإرهابيين من بينهم القائد العسكري الميداني الإرهابي ابراهيم خالد العلوش وشقيقه هاني العلوش المنتميان لحركة أحرار الشام الإرهابية”.

وتمكن الجيش بالقيام بعملية نوعية داخل خطوط العدو اغتنام بيك ابات و اسر أربع عناصر من الارهابيين واسلحة هامة كانت بحوذتهم . ما اثار الفوضى لدى التنظيمات المسلحة وبمحاولة لرفع المعنويات بثت صفحاتهم أنباء كاذبة عن استعادة المسلحين مواقع تحت سيطرة الجيش السوري وكان قد اشتبك مع الإرهابيين بالقرب من تل أسود في ريف إدلب الجنوبي وأوقع بهم العشرات مابين جريح وقتيل وقد عرف من القتلى احمد الحناك وعلاء جهاد زعتور .

كما تمكن الجيش من بسط السيطرة على رأس العين و قبيبات ابو الهدى .. بعد أن خاض اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في محيط القريتين رأس العين و قبيبات ابو الهدى وسط حالة من الانهيار والتخبط فى صفوف الإرهابيين بعد تكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.