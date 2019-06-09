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الجيش السوري يتقدم في ريف حماة

ذكر  مصدر عسكري بأن الجيش السوري أستعاد سيطرته على بلدة تل ملح في ريف حماة، ويتابع تقدمه على عدة محاور.


وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وكالة “سانا” السورية أن وحدات الجيش وسعت نطاق عملياتها على تحصينات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية في تل ملح وجبين وكفر زيتا والنقير وأرينبة بريفي إدلب وحماة، مكبّدة إياهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وحسب الوكالة، طالت عمليات الجيش مقرات ومنصات للصواريخ في بلدة كفر زيتا على تخوم ريف إدلب الجنوبي التي تشكل مركزا لإمدادات الإرهابيين، ودمرت خلالها عدة مقرات ومنصات إطلاق وتسببت بالفوضى في صفوفهم.


وأفادت مصادر إعلامية مقربة من فصائل المعارضة المسلحة يوم الجمعة بأن الأخيرة فتحت محور عمليات جديدا ضد القوات الحكومية في ريف حماة الشمالي والغربي وتمكنت من السيطرة على عدة مناطق “استراتيجية” في ريف حماة الشمالي وهي: الجبين، تل ملح، مدرسة الضهرة وكفرهود.

 


المصدر: RT