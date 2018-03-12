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الجيش السوري يبسط سيطرته على بلدة افتريس في الغوطة الشرقية

بعد مواجهات مع التنظيمات الإرهابية بسط الجيش العربي السوري سيطرته الكاملة على بلدة افتريس في الغوطة الشرقية لدمشق ،وذلك خلال عملياته المتواصلة لاجتثاث إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به .

وقامت وحدات من الجيش بتمشيط القرية وتفكيك المفخخات والألغام التي زرعها الإرهابيون هناك .

يذكر أن وحدات الجيش السوري استطاعت تطويق الإرهابيين في مدينة حرستا بشكل كامل وعزلها عن مدينة دوما وبلدة الريحان وتوسيع دائرة السيطرة في قرية مديرا، وذلك بعد التقاء القوات المتقدمة من مواقعها في "كازية الكيلاني" الواقعة على اوتوستراد "دوما _حرستا " بالقوات المرابطة في محيط ادارة المركبات جنوب حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق.


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