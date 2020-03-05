إعداد: لينا جبور



كتب فيليب روديس، في مجلة "أوف جارديان" التي أوجدها قراء "الجارديان" الذين سئموا ما تمارسه من رقابة وإخفاء للحقائق تحت السطور، مقالاً جاءت أهم أفكاره كالآتي:



قد يكون فَهْم الكثيرين للحروب التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة بالكامل، والذي تشكّلَ عبر كبريات وسائل الإعلام، متضارباً. ولكن هذا لا يجعله غير صحيح. يشبه الأمر تصوير "داعش" و"القاعدة" وآخرين كـ "جيوش أمريكا في الخارج".



وبحسب رأي مايكل هدسون، الذي وصفه الرئيس ريغان بأنه أعظم عالم اقتصاد أميركي، في المشكلة التي واجهتها الإمبريالية الأمريكية منذ فيتنام، لم تعد تعبئة جيوش كبيرة للقتال من أجل وول ستريت في الأراضي الأجنبية مجديةً من الناحية السياسية.



يقول البروفيسور هدسون، تُلزم هذه الحقيقة البنتاغون بمواصلة حروبه التي لا تنتهي على العالم بطريقتين مترابطتين: إحداهما هي استخدام أحدث تقنيات الموت التي لا تستدعي الحاجة لوجود جنود على الأرض فقط، ولكن لها فائدة جانبية تتمثل في إثراء وتحقيق مصالح مساهمي المجمع الصناعي الحربي.



ولكن بما أنه لا يمكن ربح الحروب بالكامل من الجو، فهناك حاجة إلى استراتيجية ثانية تتمثل في استخدام قوات الوكيل أو الحرب بالوكالة، في مناطق الشرق الأوسط والمناطق المسلمة (الأقل شهرةً) في الصين وروسيا. وبالتأكيد تشمل هذه المناطق الجهاديين المسلحين.



كل ما سبق كان أشبه بتمهيد استخدمه روديس للانتقال إلى ما كتبه المعلق ستيفن غوانس (Stephen Gowans) أمس على مدونته عما أسماه "الطبيعة الأورويلية"* لفهم هذه الحروب، حيث كتب تحت عنوان:



يجب أن نحيي أعمال الجيش السوري في إدلب، لا أن نشجبها.



تخيل أن يتأسف صحافيون لقيام الحلفاء بتحرير أوروبا، لأن هذه العمليات العسكرية خلقت أعداداً من اللاجئين، عندها ستفهم ردة فعل وسائل الإعلام الأمريكية على احتمال قيام الجيش السوري بتحرير إدلب من أحد فروع تنظيم "القاعدة". وتتمثل ردة الفعل هذه بالإدانة دعماً للوضع الراهن والحفاظ عليه، لأن أي محاولة واقعية لإنهاء الاحتلال ستؤدي إلى هروب المدنيين من منطقة الحرب. ما هو في الواقع دعم للاحتلال المستمر من جانب هؤلاء المتفاعلين، وفرضهم لدولة إرهابية صغيرة على ثلاثة ملايين سوري، يتم تقديمه بشكل خبيث من قبل وسائل الإعلام الأمريكية كاهتمام بسلامة المدنيين السوريين.



نشرت صحيفة وول ستريت جورنال في 20 شباط/فبراير مقالاً حول ما قالت إنه يمكن أن يكون "أكبر قصة رعب إنساني في القرن الحادي والعشرين"، أي تَقدّم الجيش السوري إلى إدلب، "مدعوماً بالطيران الروسي والقوات الموالية لإيران" الذي "أجبر نحو 900 ألف شخص على الهروب" كما تعهد الرئيس السوري بشار الأسد «باستعادة كل شبر من سورية».لتوضيح ما يسمى الرعب الوشيك، يتابع مراسل المجلة رجا عبد الرحيم رحلة أحد الفارين من المدينة وعائلته.



في رواية عبد الرحيم: «يتسبب الأسد في كارثة إنسانية لإرضاء جشعه»، (هل نفسر نحن ذلك على أنه جشع؟) لأنه يريد استعادة كل شبر من بلده (نستعيده أو نحرره). لقد أحبط الأسد عدوه في هذه الحكاية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي جُسِّد وكأنه المخلص الذي هرع لمساعدة المدنيين السوريين التعساء، عن طريق إرسال الدبابات عبر الحدود التركية إلى سورية.



كتب عبد الرحيم أن أردوغان «هدّد بشن هجومٍ كاملٍ على الجيش السوري إذا لم يوقف الأسد الهجومَ العسكري. أرسلت تركيا أكثر من 10.000 جندي وأكثر من 2000 قطعة من المدفعية والدبابات والعربات المدرعة إلى إدلب».يبدو كلُ شيء بسيط بالنسبة للإعلام الغربي: الأسد هو من شن هجوماً عسكرياً "لهزيمة فلول المعارضة المسلحة"، ما أثار كارثة إنسانية، بينما يعمل أردوغان، بطلنا، على التصدي له.



إنها قصة جيدة، لكنها خاطئة. إن "المعارضة المسلحة" ليست مجموعة من الديمقراطيين الليبراليين الذين يناضلون من أجل الحرية، بل هم من "القاعدة"؛ إن تركيا ليست هي المخلصة، ولكنها مُعتدية أجنبية لها أجنداتها في سورية والتي طالما دعمت "القاعدة" كوكيلها في إدلب؛ وهدف أردوغان ليس إنقاذ السوريين من "طاغية"، بل فرض طغيان تركي بالوكالة على إدلب. تم الإبلاغ عن كل هذا في وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك في صحيفة وول ستريت جورنال، لكن كان يتم إغفال حقائق وتخفيف وقع حقائق أخرى، بما في ذلك استمرار هجمات القاعدة على الجيش السوري والمدنيين السوريين





*كلمة ”أورويلية“ مشتقة من اسم الكاتب الإنجليزي جورج أورويل، فوفقاً أورويل نفسه: الأورويلية ”[اللغة السياسية] مصممة لجعل الكذب يبدو أكثر صدقاً، والقتل محترماً، وإعطاء مظهر صلب للرياح“. هذه اللغة تبدأ من السياسيين لكنها تنتقل كعدوى إلى الآخرين، حيث يستخدمها حتى الأشخاص العاديون الذين لا يريدون إخفاء الحقائق حقاً لكنهم يجدون أنفسهم يقومون بذلك دون نية أو قصد.



الجمل بالتعاون مع مركز دمشق للدراسات