تدمير طائرتي استطلاع لإرهابيي“داعش”في دير الزور وتوسيع نطاق السيطرة في منطقة التيفور بريف حمص
وزارة الدفاع الروسية: المنظمات الدولية والدول التي تباكت على مدينة حلب لم ترسل أي مساعدات إلى أهلها
دمشق تطوي مِحنة عطشها: وادي بردى خارج الحرب
الجيش السوري على بعد كيلومترات من مدينة الباب
داعش يقطع المياه عن حلب والآمال معقودة على الجيش
اندماج جديد للفصائل السلفية تحت ظلال «القاعدة»
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمنح الجيش الأميركي مهلة 30 يوما لوضع استراتيجية لهزيمة داعش
السعودية تواصل استهداف المحافظات اليمنية مستخدمة قنابل محرمة دوليا
السيطرة على الكتيبة المهجورة الثالثة في تدمر والقضاء على العشرات من إرهابيي “داعش” في محيط دير الزور
ورشات الإصلاح تدخل منشأة نبع عين الفيجة لإصلاح الأضرار
مقتل 15 من إرهابيي تنظيم داعش في اشتباكات مع قوات الأمن الفلبينية
خدم واشنطن في أوروبا يغيرون أحذيتهم الواحد تلو الآخر
الجيش داخل «عين الفيجة».. وسيبدأ ضخ المياه عبر البوابات اليوم
وزير التموين : تعرضت للتهديد المباشر بسبب ملفات فساد كبيرة
قوى وشخصيات معارضة ترفض «الدساتير الخارجية»: لدينا خبراء بالقانون الدستوري

الجيش السوري على بعد كيلومترات من مدينة الباب

فيما تكثّف القوات الجوية التركية غاراتها على مدينة الباب ومحيطها، واصلت قوات الجيش السوري التقدم نحو المدينة، ووصلت إلى مسافة قريبة لا تزيد على 7 كيلومترات من المحاور الجنوبية الغربية.

وسيطرت قوات الجيش على ثلاث بلدات أثناء تقدمها أمس، أهمها بلدة طومان جنوبي الباب، بعدما سيطرت أول من أمس على بلدة المديونية، لتبقى بلدة دير قاق هي التجمع السكني الوحيد الذي يقع بينها وبين مدينة على طريق حلب ــ الباب.
وبالتوازي، قتل عشرة مدنيين على الأقل في غارات جوية تركية استهدفت قرى مجاورة لمدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد «المرصد السوري» المعارض.
بدوره، قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق، إن «الحديث عن انسحاب مسلحي (داعش) من مدينة الباب سابق لأوانه»، وذلك تعليقاً على ما أوردته صحيفة «حرييت» التركية عن بدء انسحاب عناصر التنظيم من الباب باتجاه بلدة تادف. وأكد إشيق أن «العملية العسكرية في الباب مستمرة وفق الخطط، لكن بوتيرة منخفضة لتفادي وقوع ضحايا بين المدنيين».


(الأخبار، الأناضول، أ ف ب)

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.