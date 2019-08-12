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الجيش الروسي يستعد لتسلم دفعة مروحيات مي-38 و مي-28 ان ام

أعلن قائد سلاح الجو الروسي سيرغي درونوف أنه حتى نهاية عام 2019، ستبدأ عمليات تسليم مروحيات النقل مي-38 والقتالية مي-28إن إم.


وقال درونوف أن مي-38 - مروحيات نقل وإنزال، مجهزة بمجمع حديث للطيران والملاحة، ونظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية، ورادار الطقس وسيتم تسليمها للقوات مثل مي-28إن مي في هذا العام.


وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو أن وزارة الدفاع الروسية طلبت 98 مروحية من طراز" مي-28إن إم ". بدوره، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة "مروحيات روسيا" أندريه بوغينسكي أنه بحلول نهاية عام 2021 سيتم تسليم 18 طائرة، ثم - 16 طائرة في العام.

 


المصدر : سبوتنيك