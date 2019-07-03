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الجيش الروسي يراقب سفناً لحلف الناتو في البحر الأسود

أعلن الجيش الروسي أنه يراقب المدمرة الإنكليزية “دونكان” وفرقاطة البحرية الكندية “تورونتو” اللتين دخلتا البحر الأسود.


ونقلت سبوتنيك عن مركز قيادة الدفاع الوطني الروسي قوله إن هذه السفن تتم مراقبتها من قبل السفينة المضادة للغواصات “كاسيموف” وسفينة الحراسة “بيتليفي” فيما تعمل إضافة إلى ذلك في المناطق المحددة الطائرات التابعة للطيران البحري وأنظمة الصواريخ الساحلية “بال” و”باستيون” وكذلك يتم إجراء تتبع إلكتروني لاسلكي.


وتم إرسال السفن الحربية التابعة للناتو “دونكان” و”تورونتو” إلى أوكرانيا من أجل المشاركة في المناورات المشتركة الأمريكية الأوكرانية “نسيم البحر 2019” كما وصلت في وقت سابق المدمرة الأمريكية “كارني” إلى أوديسا من أجل هذا السبب أيضا.

يذكر أن روسيا أغلقت أمس منطقة محددة فى البحر الأسود ما اضطر قادة مناورات “نسيم البحر” العسكرية التي تشارك فيها الولايات المتحدة ودول أخرى من الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “ناتو” ودول مطلة على البحر الأسود إلى تعديل مخططاتهم.