الجيش الجزائري يقضي على إرهابيين اثنين شرق البلاد

قضت قوات الجيش الجزائري على إرهابيين اثنين وألقت القبض على اثنين آخرين خلال عملية عسكرية نفذت أمس في مدينة دلس الواقعة شرق الجزائر.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني..”انه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات الأمنية تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابيين اثنين وإلقاء القبض على اثنين آخرين في مدينة دلس في ولاية بومرداس شرق البلاد”.



واشار البيان إلى أن الجيش ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنكوف ومسدسين آليين كانوا بحوزة الإرهابيين.



وكانت قوات الجيش الجزائري قضت الأسبوع الماضي على 9 إرهابيين خلال عملية عسكرية نفذتها في ولاية تيزي وزو شرق البلاد.

وكالات