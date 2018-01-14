الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

أعلن مصدر في القوات المسلحة التركية، أن تركيا أرسلت قافلة من المعدات العسكرية، بما فيها الدبابات نحو الحدود مع سوريا، إلى مقاطعة هاتاي الجنوبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أمس السبت، أن الجيش التركي يمكن أن يشن في غضون أسبوع عملية في مناطق منبج وعفرين في شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب السورية الكردية.