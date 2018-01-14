الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا
أعلن مصدر في القوات المسلحة التركية، أن تركيا أرسلت قافلة من المعدات العسكرية، بما فيها الدبابات نحو الحدود مع سوريا، إلى مقاطعة هاتاي الجنوبية.
وقال مصدر لوكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إن الدبابات قد أرسلت لتعزيز وحدات الحدود.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أمس السبت، أن الجيش التركي يمكن أن يشن في غضون أسبوع عملية في مناطق منبج وعفرين في شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب السورية الكردية.
ووفقا لأردوغان، أرسلت الولايات المتحدة إلى سوريا لوحدات حماية الشعب 4.9 ألف شاحنة وحوالي ألفي طائرة محملة بالأسلحة.
وكانت أنقرة قد أدانت مرارا وتكرارا واشنطن لدعمها العسكري لوحدات حماية الشعب، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية مرتبطة بـحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.
المصدر: سبوتنيك
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