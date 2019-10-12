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الجيش التركي يتوغل 12 كم شمال الرقة ويحتل 19 بلدة

دخلت تركيا 13 بلدة وقرية في ريف الرقة الشمالي بعدما أخلت "قسد" مواقعها فيها أمام احتدام حدة المعارك، وفي الوقت نفسه تخلى مسلحو ما يسمى "مجلس الطبقة العسكري" عن القتال في صفوف تنظيم "قسد" ضد الفصائل المسلحة التابعة لتركيا.


وأكدت مصادر محلية بريف الرقة السورية رفض معظم مسلحي ما يسمى "مجلس الطبقة العسكري" التابع لتنظيم "قسد" القتال في صفوف "التنظيم" في المعارك الدائرة في الشمال السوري ضد الجيش التركي.

وتمكنت  قوات الجيش التركي من السيطرة على قرى وبلدات نص تل، "رجم عنوة، أم جرن، الصواوين، جاموس، لزكة، العريضة، حويران، الواسطة، شوكان، التروازية، الزيدي، النبهان، الخالدية، الخويرة الكبيرة، الخويرة الصغير، الفيلو، الغجير، الغزيل" بريف الرقة الشمالي الشرقي، وذلك بعدما أخلت ميليشيات "قسد" مواقعها في هذه البلدات خلال الساعات الأخيرة.


إضافة إلى أن الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له تمكنوا من التوغل بعمق يقرب من 12 كم بريف الرقة الشمالي، فيما تحاول قسد تجميع عناصرها لتشكيل خط دفاع خلفي داخل مدينة تل أبيض وبعض القرى جنوب المدينة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وقالت تركيا إن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".