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الجيش الإيراني يكشف عن تطوير مروحيات وصواريخ جديدة

أعلن قائد طيران الجيش الايراني العميد يوسف قرباني عن تطوير مروحيات وصواريخ جديدة لزيادة القدرات الدفاعية الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن العميد قرباني قوله في تصريح للصحفيين اليوم: إن طيران الجيش طور مدى صواريخه إلى نطاق 12 كيلو متراً بدلاًَ من 8 كيلومترات مؤكداً أن إيران لا تستورد الآن أي قطعة من الخارج بل يتم تصنيع جميع مكونات الصواريخ من قبل خبراء إيرانيين وتركب على المروحيات إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منظومات الرؤية الليلية.

وأشار العميد قرباني إلى أن مشروع “ذو الفقار” وهو مشروع تحديث المروحيات حقق تقدماً ملحوظاًَ لافتاً إلى أن تزويد المروحيات بصواريخ بعيدة المدى يعد من البرامج المدرجة ضمن هذا المشروع.

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