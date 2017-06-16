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الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة في قبرض تحاكي حرباَ شاملة ضد حزب الله

قالت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ لواء الكومندو الإسرائيلي أجرى مناورة "كبرى" في جزيرة قبرض خلال الأيام القليلة الماضية بقيادة العقيد ديفيد زيني، كجزء من عملية زيادة دور الوحدات الخاصة في حرب ضد منظّمات كحزب الله اللبناني، حيث حاكت المناورة حرباً شاملة ضد الحزب.

وشملت المناورة التدريب على سيناريوهات قد تحدث خلال الحرب القادمة، بواسطة طواقم صغيرة أو لواء كامل في عمق أرض العدو، حيث قامت القوات الإسرائيلية بالسيطرة على أراضٍ والمناورة بالنيران في قرى مهجورة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنّ حوالى 500 جندي إسرائيلي شاركوا في المناورة، بالإضافة إلى 100 جندي من قبرص.

وقال أحد ضباط جيش الاحتلال "إنّ الأمر يتعلّق بمناورة للمرة الأولى من نوعها بهذا الحجم وتحديد الأهداف في الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً "القوات تدرّبت من بين جملة أمور على القتال في مناطق مبنية على الأرض، داخل الأنفاق، مناطقة داخلية، جبلية، مع مروحيات بالنهار والليل".


المصدر: وكالات

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