الجولاني يتبنى تفجيرات حمص ويدعو «منصة الرياض» إلى «التنحي»

كذب زعيم جبهة النصرة الإرهابية، والقائد العسكري لـ«هيئة تحرير الشام»، أبو محمد الجولاني، مجدداً وفد «منصة الرياض» إلى «جنيف 4»، وجدد تأكيد تبني الاعتداءات الإرهابية التي أوقعت عشرات الشهداء والجرحى في مدينة حمص.

وفي بيان تلاه في شريط فيديو نشر على «يوتيوب»، كرر الجولاني تبني تفجيرات حمص، وقال، وفق ما نقلت وكالة «أ ف ب» للأنباء: «لعل هذا العمل درس لبعض السياسيين المنهزمين في جنيف ومن قبلها أستانا، درس يمسح شيئاً من العار الذي ألحقه هؤلاء المغامرون بأهل الشام، وقد آن لهؤلاء المغامرين أن يتركوا الحرب لأهلها ويتنحوا جانباً».

وكالات