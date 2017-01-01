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الجو غائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات مطر فوق بعض المناطق

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

ويكون الجو باردا ليلا ويحذر من حدوث الصقيع في أغلب المناطق الداخلية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في حين تميل درجات الحرارة يوم غد الاثنين للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها وتنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية الغربية حيث توقعت المديرية أن يكون الجو متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم احيانا مع هطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة فوق المنطقة الساحلية مع تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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