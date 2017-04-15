الجو غائم جزئياً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية فى نشرتها صباح اليوم ان يستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



ويميل الجو غدا للاستقرار ويصبح بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وتميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام..