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الجو صيفي والحرارة حول معدلاتها

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.


ويتوقع أن يكون الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية صباحاً.


وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.