الجو صحو بشكل عام ومنخفض جوي متوسط الفعالية اعتبارا من الغد

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق أغلب المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها.



وبين المتنبئ الجوي عبد العزيز ناصر أن البلاد تتأثر غدا بمنخفض جوي متوسط الفعالية يتمركز شرق حوض المتوسط يؤدي إلى تكاثر الغيوم المنخفضة صباح غد السبت ويبدأ هطل الأمطار ظهرا على المناطق الغربية والشمالية ويمتد الهطل مساء ليشمل أغلب مناطق البلاد ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا يستمر الى بعد ظهر يوم الأحد.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: