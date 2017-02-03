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الجو صحو بشكل عام وبارد ليلا وتحذير من تشكل الجليد وحدوث الصقيع

توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام محذرة من البرودة ليلا وتشكل الجليد في المرتفعات الجبلية وحدوث الصقيع والضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة ليوم غد.

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