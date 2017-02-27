الجو صحو بشكل عام والحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات

تبقى درجات الحرارة اعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى يمتد فى طبقات الجو كافة.



وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل فوق المناطق الجنوبية والغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 الى 8 درجات مئوية.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام…