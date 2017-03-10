الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطول أمطار فوق مناطق متفرقة

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول الى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



غدا يكون الجو متقلباً بين الغائم والماطر على فترات في أغلب المناطق ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: