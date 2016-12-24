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2016-12-24 13:33
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطل زخات مطرية

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو2 الى 5 درجات نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية.

ويكون الجو بارداً ليلا ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وخاصة المناطق الوسطى والبادية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج أما غدا فالفرصة ضعيفة لهطولات متفرقة على المناطق الغربية.

وتركزت كميات الأمطار الهاطلة في محافظتي السويداء والحسكة حسب النشرة المطرية الخاصة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال 24 ساعة وحتى صباح اليوم حيث بلغت2 مم في مدينة السويداء و8 مم في صلخد و3ر5 مم في عين العرب بينما وصلت في القحطانية بالحسكة 20مم والمالكية15مم والزهيرية14مم واليعربية12مم وتل بيدر 3ر5 مم وتل حميس 4 مم و تل تمر وتل براك 2ر5 مم و في تل علو16مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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