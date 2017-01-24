الجو بين الصحو والغائم جزئيا والحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 5 درجات

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويميل للبرودة ليلاً محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب ببعض المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغداً تصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتبقى الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس: