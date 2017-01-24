منح كامل الراتب لوالدي الشهيد الأعزب
البيان الختامي المشترك لاجتماع أستنة
الاتصالات: خدمة الانترنت قد تتأثر من 24 وحتى 28 الشهر الجاري
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
لأول مرة.. غارات مشتركة لروسيا والتحالف الدولي ضد داعش في سورية
بعد تصاعد الضغوط… «فتح الشام» تضحي بـ«جند الأقصى»
سلاح الجو العراقي يدمر أربعة زوارق لداعش قرب الساحل الأيمن للموصل
لافروف: محادثات أستنة يجب أن تشكل مرحلة مهمة بحل الأزمة في سورية
الأمين القطري المساعد لحزب البعث: كل مسؤول أولاده خارج الوطن هرباً من العسكرية يجب أن يفصل
من نتائج زيارة الوفد الحكومي لإيران … 500 مليون دولار لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي ومثلها لدعم استيراد المشتقات النفطية
انطلق المؤتمر: «نظرياً نجحنا»
«فتح الشام» تواجه حرباً ثلاثية وتشن هجوماً على المشاركين في اجتماع أستانا
المقاومة اللبنانية تقضي على عدد من إرهابيي النصرة بعد استهدافهم بصاروخ موجه في القلمون
الأموال العربية تغذي التطرف في البلقان وترسله إلى سورية
«شرطة شمال سوريا»: يحيا إردوغان

الجو بين الصحو والغائم جزئيا والحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 5 درجات

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويميل للبرودة ليلاً محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب ببعض المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتبقى الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.