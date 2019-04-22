الجو بارد بشكل عام

تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 10 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تضعف الفعالية الجوية تدريجياً بدءاً من المناطق الغربية مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشرقية والجزيرة والمرتفعات الساحلية ويكون الجو بارداً بشكل عام محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة احياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/سا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً مع بقائها ادنى من معدلاتها بنحو 3 إلى7 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.