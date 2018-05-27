الجهات المختصة تعثر على رشاشات وقذائف صاروخية وهاون وألغام متنوعة من مخلفات الإرهابيين في قرية الغنطو بريف حمص

عثرت الجهات المختصة خلال تمشيطها قرية الغنطو بريف حمص الشمالي على أسلحة متنوعة وقذائف صاروخية وهاون متنوعة والغام من مخلفات الإرهابيين.

وواصلت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي عملية تمشيط قرية الغنطو شمال مدينة حمص بنحو 10 كم حيث عثرت على رشاشات وألغام وقذائف صاروخية وقواعد لراجمات صواريخ وقذائف هاون متنوعة من مخلفات الارهابيين الذين تم اخراجهم إلى شمال سورية.

وعثرت الجهات المختصة أمس الأول في أحد أوكار ارهابيى ما يسمى “جيش العزة” المنضوي تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في قرية الغنطو على ورشة لتصنيع قذائف الهاون وعدد كبير من القذائف وذخيرة متنوعة وبنادق حربية وأقنعة واقية.

وأشار المراسل إلى أن الجهات المختصة تعمل عل تأمين جميع مدن وبلدات وقرى الريف الشمالى عبر ازالة العبوات الناسفة التي زرعها الإارهابيون تمهيدا لعودة المدنيين إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية بشكل آمن.

وأعلن ريف حمص الشمالي خاليا من الإرهاب في الـ 16 من الشهر الجاري بعد تسليم الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية أسلحتهم وذخيرتهم وإخراجهم إلى شمال سورية.

سانا