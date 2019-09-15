الجهات المختصة تعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في مدينة جاسم بدرعا

عثرت الجهات المختصة في مدينة جاسم على مستودع يضم ذخائر وأسلحة وقذائف متنوعة وأجهزة اتصال من مخلفات التنظيمات الإرهابية.



وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه من خلال مواصلة عمليات البحث والتحري ضبطت الجهات المختصة وبالتعاون مع الأهالي مستودع أسلحة في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي يضم بنادق آلية حربية وبنادق صيد وأجهزة اتصال وقنابل “أي جي سي” وقاذف “آر بي جي” وعددا من القذائف والحشوات وذخائر وقذائف مضادة للدروع وذخائر رشاش “بي كي سي” من عيار 5ر14 مم.



وضبطت الجهات المختصة في الـ 28 من تموز الماضي مستودع أسلحة فى قبو أحد المنازل في المنطقة بين قريتي خربة غزالة والغارية الشرقية يحوي رشاشات وبنادق آلية وذخائر متنوعة وأجهزة اتصال وقذائف هاون من عيارات مختلفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية.



وتتابع الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش العاملة في المنطقة الجنوبية والأهالي أعمال تمشيط وتفتيش المناطق السكنية ومحيطها والأحياء التي طهرها الجيش لرفع مخلفات الإرهابيين من عبوات ناسفة ومفخخات وألغام حفاظا على حياة المدنيين.