الجهات المختصة تعثر على أجهزة اتصال اوأنفاق في بلدة تيرمعلة بريف حمص

عثرت الجهات المختصة على أجهزة اتصال وبث فضائي وشبكة من الأنفاق والخنادق في بلدة تيرمعلة من مخلفات الإرهابيين قبل إخراجهم من ريف حمص الشمالي إلى شمال سورية.



وقال مصدر ميداني بإن الجهات المختصة وخلال متابعتها تمشيط ريف حمص الشمالي عثرت على شبكة من الخنادق والأنفاق الطويلة والمعقدة والمتفرعة حفرها الإرهابيون تحت المدارس ومنازل المواطنين ومزارعهم في بلدة تيرمعلة.





وبين المصدر أن الجهات المختصة عثرت أيضا على كمية من الأسلحة ومقرات وأجهزة اتصال وبث فضائي كانت التنظيمات الإرهابية تستخدمها في التواصل فيما بينها ومع الدول الداعمة لها.



وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة تعمل على تأمين جميع مدن وبلدات وقرى الريف الشمالي عبر إزالة العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون تمهيدا لعودة المدنيين إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية بشكل آمن.



وأعلن ريف حمص الشمالي خاليا من الإرهاب في الـ 16 من الشهر الجاري بعد تسليم الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية أسلحتهم وذخيرتهم وإخراجهم إلى شمال سورية.

سانا