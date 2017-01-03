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الجهات المختصة تطالب بإتمام المصالحة في كناكر

طلبت الجهات المختصة من لجنة التفاوض في بلدة كناكر في ريف دمشق الجنوبي الغربي تسجيل أسماء رافضي التسوية، والراغبين بالخروج من البلدة، وذلك بعد تنفيذ عدد من بنود اتفاق المصالحة.
ونقل موقع «الحل السوري» الإلكتروني المعارض عن سمير محمد وهو أحد سكان المنطقة) أن قوات الجيش «أبلغت اللجنة بضرورة تسجيل أسماء الراغبين بالخروج من البلدة، وبدورها أعلنت لجنة التفاوض عبر مساجد البلدة هذا الأمر».
وجاء طلب الجهات المختصة بعد إنجاز اتفاق مصالحة في البلدة والبدء في تطبيقه حيث تم في وقت سابق تسوية أوضاع عدد من الأشخاص والمسلحين، وتسليم الميليشيات المسلحة أسلحتها، وآلياتها لقوات الجيش.
ومن المقرر، حسب «الحل السوري» أن يتم جمع الراغبين بالخروج من مدينة زاكية، وكناكر، وقرى جبل الشيخ، وإخراجهم بدفعة واحدة إلى محافظة إدلب، فيما يحاول بعض المسلحين الخروج إلى محافظة القنيطرة وسط رفض من الجهات المختصة.

وكالات

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