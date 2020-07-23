الجهات المختصة تضبط كميات من الأسلحة والذخائر المعدة للتهريب إلى ريف إدلب

عثرت الجهات المختصة خلال استكمال عمليات بحثها في حمص على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والتي كانت معدة للتهريب إلى المجموعات المسلحة في ريف إدلب الشمالي.



وذكرت وكالة “سانا”أن الجهات المختصة ومن خلال المتابعة لنشاط شبكات تهريب السلاح والذخيرة ضبطت كمية كبيرة من الذخيرة والأسلحة أثناء محاولة تهريبها للمجموعات المسلحة في ريف إدلب الشمالي.



ولفتت الوكالة إلى أن الأسلحة شملت كميات كبيرة من الذخيرة المتوسطة والخفيفة وبنادق آلية ومذخرات وقذائف “ار بي جي” ورشاشات متوسطة وحشوات دافعة.



وضبطت الجهات المختصة في حمص في الخامس من الشهر الجاري كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتوسطة والخفيفة وقنابل يدوية ومذخرات وبنادق آلية وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات متوسطة ورشاشات “بي كي سي” إضافة إلى قذائف “آر بي جي” وحشوات دافعة كانت معدة للتهريب إلى المجموعات المسلحة المنتشرة في ريف إدلب الشمالي.



وخلال الشهر الفائت عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر منها عشرات صناديق الذخائر المتنوعة وبنادق حربية منها “إم 16” غربية الصنع وقناصات أمريكية إضافة إلى قاذف آر بي جي وبنادق آلية ومدافع هاون مختلفة القياسات وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش دوشكا كانت مخبأة في أحد مقرات المسلحين في المنطقة الجنوبية.



وتظهر كميات الأسلحة التي يتم العثور عليها حجم الدعم الكبير والمباشر الذي تتلقاه تلك المجموعات من جهات خارجية لمحاربة الجيش السوري.