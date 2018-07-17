الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بريف حماة الجنوبي

عثرت الجهات المختصة خلال تمشيط قرى ريف حماة الجنوبي بعد تطهيره من الإرهاب منتصف أيار الماضي على أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بقريتي طلف وخربة الجامع.

وأفاد مصدر ميداني في حماة بأن عناصر الهندسة في الجهات المختصة عثرت خلال استكمال أعمال تأمين قريتي طلف وخربة الجامع بريف حماة الجنوبي على وكرين يحويان كمية من الأسلحة والذخائر من مخلفات الإرهابيين كانوا يستخدمونها للاعتداء على النقاط العسكرية والمدنيين الآمنين في القرى المجاورة.

وعثرت الجهات المختصة السبت الفائت على وكرين بقريتي طلف وحر بنفسه فيهما رشاشان متوسطان وكمية كبيرة من ذخيرتهما وبنادق حربية وقاذف آر بي جي وعدد من قذائفه وصواريخ محمولة على الكتف مضادة للدروع والأفراد من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وأعاد الجيش العربي السوري في الـ 16 من أيار الماضي الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية بعد إرغام التنظيمات الإرهابية على تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

وبدأت الجهات المعنية في حمص وحماة على الفور بتأمين واصلاح البنى التحتية والخدمات الأساسية في هذه البلدات بالتوازي مع أعمال التمشيط التي تنفذها وحدات الهندسة في المنطقة لرفع مخلفات الإرهابيين منها حفاظا على حياة المدنيين.



سانا