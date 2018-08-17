الجناح السوري لمعرض دمشق الدولي جاهز… والمشاركات الاقتصادية فيه أكثر تنوعا

أكد مدير الجناح السوري في مدينة المعارض الجديدة محمد السقا أن العمل والتحضيرات تسير بوتيرة متسارعة في الجناح السوري استعدادا لمعرض دمشق الدولي بدورته الستين.

وقال السقا: “إن الجناح أصبح جاهزا من ناحية التجهيزات الأولية والديكورات بنسبة 95 بالمئة بينما وصلت مرحلة التجهيز النهائي لمساحات العارضين إلى 40 بالمئة”.

ويضم الجناح السوري معظم المنتجات الصناعية في سورية بقطاعيها العام والخاص مثل المواد الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية.

وحول تصميم ديكورات الجناح السوري لهذا العام بين السقا أنه تم استخدام الألوان الزاهية والديكورات البسيطة كإشارة الى تنوع الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن الإدارة في ظل مشاركات القطاعات المتنوعة تحرص على تنظيم وتحديد قاعات متخصصة بحسب مجالاتها بما يسهل على الزوار الوصول إلى ما يهمهم منها.

ويتميز الجناح السوري لهذا العام وفق مديره بعدد المشاركات وتنوعها وخاصة في مجال الإكساء والإعمار لافتا إلى أنه بفضل انتصارات الجيش العربي السوري وتحرير معظم المناطق السورية من الإرهاب عادت عجلة الإنتاج للعمل الأمر الذي انعكس ايجابا على تنوع وتميز العرض. وتبلغ مساحة العرض قرابة 4500 متر مربع مشغولة بالكامل على مساحة الطابقين ويحتل الجناح الموقع المتميز في قلب مدينة المعارض.

فعاليات اقتصادية وثقافية واجتماعية سورية وعربية وأجنبية عديدة ستنطلق مع افتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الستين تحت شعار عز الشرق أوله دمشق في السادس من أيلول القادم وحتى الـ 15 منه.

سانا