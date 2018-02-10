الجمل:9-2-2018 اللوحة للفنان السوري ياسين الخليل

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إصابة أكثر من طائرة إسرائيلية خلال تصدي دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي
نشرة الصباح الميدانية
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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: اطلاق 5 صواريخ من سوريا إلى مرتفعات الجولان
الجيش السوري يوضح الأهمية الاستراتيجية لتحرير “الجيب المحاصر”
المذبحة الأميركية بحق القوات السورية تهدد بإطلاق العنان لحرب أوسع
بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا آفاق التسوية السياسية للأزمة في سورية
الجيش يستعيد السيطرة على 16 قرية وبلدة ضمن جيب إرهابيي (داعش) المحاصر بريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي الشرقي
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البنتاغون: لسنا بوارد مواجهة الجيش السوري
موسكو تدعو ديمستورا للإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية السورية
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