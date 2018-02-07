الجمل:6-2-2018 اللوحة للفنان السوري ياسين الخليل

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الجيش يستعيد السيطرة على 11 قرية وبلدة ويقترب من إعلان ريفي حماة وحلب خاليين من إرهابيي داعش
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نشرة المساء
وحدات الجيش توسع نطاق سيطرتها بريف حماة وتلاحق فلول إرهابيي (داعش) شمال غرب بلدة السعن
يومان من الخسائر التركية في عفرين..والجيش يتحرك لخنق جيب «داعش» شمال شرق حماة
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