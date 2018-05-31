الجمل:31-5-2018 اللوحة للفنان السوري ياسين الخليل

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النص الكامل للمقابلة التي أجرتها قناة روسيا اليوم مع الرئيس بشار الأسد
بالجنوب وجهة دمشق: المعركة جاهزة... والمفاوضات
الوحدات الكردية تنفي انسحابها من مدينة منبج السورية
الرقة تثور على قوات سوريا الديمقراطية
سوريا.. الهجوم وشيك ؟
الأسد يقبل اعتماد سفيري العراق وكوريا الشمالية
لافروف: كل القوات غير السورية ينبغي أن تغادر عاجلاً منطقة خفض التصعيد الجنوبية
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