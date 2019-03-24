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تنديد دولي بقرار ترامب وتحذيرات من التصعيد
الجعفري: تصريحات ترامب لن تغير من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا
الخارجية: الإدارة الأميركية لا تمتلك أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان المحتل
الكرملين: تصريحات ترامب حول الجولان السوري المحتل تهدد استقرار المنطقة
بيان التحالف السوري العلماني
وزير الخارجية الأميركي يدعو لشرعنة احتلال «إسرائيل» للجولان السوري!
ترامب يعلن القضاء على «داعش»: لا انسحاب أميركياً من سوريا
«قسد» تطبق «شريعة الغاب» في الرقة
الأوضاع الأمنية والميدانية في الجولان خلال 48 ساعة الماضية
الرئيس الأسد: العمل السوري الروسي المشترك من العوامل الحاسمة في صمود سورية
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الجمل:24-3-2019 اللوحة للفنان السوري ياسين الخليل
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