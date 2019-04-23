الجمعية العامة للاتحاد العربي لكرة القدم توافق على مشاركة سورية في بطولة الأندية العربية

قررت الجمعية العامة للاتحاد العربي لكرة القدم، مشاركة ناديين سوريين في بطولة الأندية العربية في نسختها الثانية وذلك خلال اجتماعها الـ24 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وأوضح رئيس اتحاد كرة القدم السوري، محمد فادي الدباس أن الجهود المبذولة من قبل الاتحاد أثمرت عن رفع عدد المقاعد المخصصة للأندية السورية في النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية إلى ناديين، لافتا إلى أن مباريات الفريقين السوريين ستقام في مدينة اللاذقية كخطوة داعمة لملف رفع الحظر عن ملاعبنا، ولن تجري خارج سوريا كما هو معمول في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



وكشف الدباس أن 22 اتحادا عربيا ساندت ملف رفع الحظر عن الملاعب السورية الذي سيتم تقديمه في الأيام القليلة القادمة إلى الاتحادين الآسيوي والدولي.



يشار إلى أن فريق الجيش السوري شارك في بطولة الأندية العربية في نسختها الأولى وخرج من الدور الأول بعد خسارته أمام المريخ السوداني ذهابا 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سلام زغرتا في العاصمة اللبنانية بيروت وتعادله إيابا 1-1 في العاصمة السودانية الخرطوم.





سانا