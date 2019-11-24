الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة تختتم موسمها الرياضي بسباق السرعة

في ختام موسمها الرياضي أقامت الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة السباق الدوري التاسع على مضمار الديماس بريف دمشق بالتعاون مع مكتب الخيول العربية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.



سبعة أشواط شهدها السباق جمعت الخيول العربية من مختلف الدرجات والسلالات الأصيلة ولمسافات 1000 و1450 و1600 متر وسط تشجيع كبير لمحبي وعشاق فروسية السرعة.



وأسفرت بطولة الأشواط عن فوز الجياد جود العاديات العائد ليامن الحجلي في الشوط الأول للخيول السورية الصافية والعنود الصافي لخالد العش في الشوط الثاني المخصص للخيول العربية المسجلة علما أن منافسات الشوطين الأول والثاني أقيمتا لمسافة 1000 متر لفئة خيول الدرجة الرابعة أما الشوطان الثالث والرابع للخيول السورية الصافية والمسجلة”درجة ثالثة” لمسافة 1600 متر لكل شوط فانتهت منافساتهما على التوالي بفوز الجواد لزاز الفرات لعبد الرزاق عصاية ووردان الجدعان والجواد عسيلة السبع لإبراهيم السبع.



وانتهت منافسات الشوط الخامس للخيول المسجلة “درجة رابعة” لمسافة 1600متر بفوز الفرس سلمى الفادي لحسن صافية وفاز الجواد عقاب الشام الثاني لمعاذ المهايني والجواد ابن الحبايب لخالد بلالي على التوالي ببطولة الشوطين السادس والسابع لمسافة 1450 مترا للخيول الصافية والمسجلة من الدرجتين الأولى والثانية.



عضو اللجنة التنفيذية في المنظمة العالمية للجواد العربي الأصيل “الواهو” باسل الجدعان قال: “اقتربت سباقات الجمعية من مستوى السباقات العالمية نظرا لتطور مستوى الخيول السورية ويعود السبب إلى تحضيرها الجيد من الناحية التدريبية والسباقات المكثفة التي أقامتها الجمعية طيلة الموسم المنقضي ما أعطى الخيول المزيد من الخبرة مشيرا إلى النشاطات الملفتة التي رافقت هذه السباقات من مهرجانات وعروض الجمال.



مدير مكتب الخيول العربية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي غياث الشايب لفت الى أهمية الجهود التي بذلت للحفاظ على استمرارية هذه السباقات نتيجة إصرار المربين على المشاركة بخيولهم في جميع السباقات مهما كان نوعها وبالتالي شهد المضمار منافسات قوية بدءا من السباق الأول وحتى التاسع.



فيما كشف نائب رئيس الجمعية الدكتور طارق عبد الرحيم عن استعداد الجمعية خلال الفترة القادمة لإعداد روزنامة الموسم القادم بما فيها جدول سباقات السرعة والذي سيشهد عودة المنافسة الى مضمار اللاذقية إضافة إلى انطلاق التحضير لمهرجان الشام الدولي بنسخته الثانية.



ولفت عدد من كوادر السباق والمشاركين إلى أنه رغم أن السباق الأخير في الموسم عادة ما يشهد منافسات أقل عن غيره من سباقات الموسم إلا أن المنافسات في هذا السباق بلغت ذروتها في كل شوط على حدة متوقعين لسباقات العام القادم قوة وندية أكثر مع زيادة حجم المشاركة.



سانا