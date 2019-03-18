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الجمعية السورية لأمراض الثدي تطاق حملة تصوير شعاعي للثدي

اطلقت الجمعية السورية لأمراض الثدي حملة تصوير شعاعي للثدي (ماموغرام) مجانا في عدة مراكز صحية ومشافي بدمشق وريفها وحمص وتستمر لغاية 20 آذار الجاري بمناسبة عيد الأم.


وتنفذ الحملة حسب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية سامية الكنج في مستوصفات منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في برزة والزاهرة وقدسيا والمزة والميسات في دمشق وجرمانا والسيدة زينب بريفها والروضة في حمص إضافة لمستوصف غرفة التجارة ومشافي البيروني والإيطالي والفرنسي بدمشق.


وبينت الكنج الصحية أن الحملة تستهدف جميع النساء الراغبات بإجراء الفحص مشيرة إلى أن الجمعية تتقاسم التكلفة مع المراكز والمشافي المشاركة في الحملة.


واعتبرت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هذه الحملة تذكر النساء بأهمية الفحوص المبكرة من أجل ضمان نسب شفاء أعلى في حال تشخيص أي إصابة وتجنب رحلة علاج طويلة ومعقدة.


وكانت جمعية أمراض الثدي انضمت إلى حملة وطنية للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي في تشرين الأول الماضي استطاعت الوصول إلى آلاف السيدات بالفحوص المجانية والأنشطة التوعية والتثقيفية عبر أكثر من 132 مؤسسة صحية ومجتمعية.