الجمعية البرلمانية الآسيوية تناقش توحيد الجهود في مواجهة الإرهاب

بمشاركة سورية واصلت الجمعية البرلمانية الآسيوية أعمالها لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.



وناقشت اللجنة السياسية في الجمعية البنود المدرجة على جدول الأعمال ومشاريع القرارات المتعلقة بالأوضاع السياسية الراهنة وتوحيد الجهود في مواجهة الإرهاب والتطرف والدعم الثابت للشعب الفلسطيني والحكم الجيد والممارسات البرلمانية الجيدة والقانون والتمكين القضائي.



وكانت الجمعية بدأت أعمالها أمس وبحث المشاركون فيها الأوضاع السياسية في القارة الآسيوية ولا سيما قضية الإرهاب الدولي والتعاون الاقتصادي وإنشاء البرلمان الآسيوي.

وكالات