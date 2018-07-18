الجمارك توقف مستوردات شركات تجميع السيارات

أكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، أن مديرية الجمارك العامة أوقفت إدخال مستوردات شركات تجميع السيارات لمخالفتها التعليمات حيث إن المكونات المحتجزة عبارة عن سيارات شبه جاهزة.

وأوضح المصدر أن التعليمات الخاصة باستيراد مكونات السيارات صدرت مؤخراً، لكن الشركات الخمسة المسؤولة عن التجميع لم تلتزم بها.

وحددت وزارة الاقتصاد مؤخراً الأسعار الاسترشادية على مكونات وقطع التبديل المستوردة لمصلحة شركات تجميع السيارات السياحية، على أن يتم احتساب الأسعار وفق مكونات السيارة الواحدة وليس على أساس الوزن.

وفي حزيران الماضي أكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد أن شركات تجميع السيارات السياحية العاملة في سورية، لم تطلب أي إجازة استيراد لقطع ومكونات السيارات، منذ صدور تعليمات الاستيراد الخاصة بها في نيسان 2018.

وشاع خلال الفترة الماضية، أن شركات التجميع في سورية لا تصنع أي جزء من السيارة كما هو مفترض، بل تستورد السيارة كاملةً لتقوم لاحقاً بفكها وإعادة تجميع القطع البسيطة منها، بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة لهذا النوع من الاستثمار.

ومنعاً للتلاعب، عدلت الحكومة الرسوم الجمركية لقطع السيارات المجمّعة، بحيث بقيت 5% لمن يمتلك 3 صالات إنتاج و30% لمن يمتلك صالة واحدة، مع العلم أن الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات سيامكو هي الوحيدة التي تمتلك 3 صالات إنتاج.

ويوجد 8 شركات تجميع مرخصة في سورية، يعمل منها حالياً 5 شركات فقط، حيث ما زالت الشركات الأخرى قيد الإطلاق، وقد قامت خلال 2017 بتجميع نحو 3 آلاف سيارة.





تشرين