الجمارك تغلق مستودعات بعدة محافظات و الغرامات وصلت 600 مليون ليرة

أعلنت المديرية العامة للجمارك عن إغلاق وتغريم عدد من المستودعات و المحال التجارية في عدد من المحافظات من تاريخ 1/3/2019 حتى 4/3/2019 بسبب بيعها بضائع مهربة أغلبها ذات منشأ تركي تصل غرامتها إلى نحو 600 مليون ليرة سورية.



وأوضحت المديرية أنه تم إغلاق عدد من المستودعات والمحال التجارية في كل من عدرا ومشروع دمر جسر الرئيس الطلياني الحمرا الشعلان بدمشق وفي يبرود بريف دمشق وفي العزيزية الجميلية الأعظمية والأشرفية و الراموسة و سيف الدولة والسريان والمحافظة بحلب طريق الشاطئ شارع الأميركان وشارع القوتلي والمنطقة الصناعية باللاذقية وفي طرطوس و حماه .



وشملت البضائع المهربة كهربائيات ومواد غذائية و ساعات وألبسة وقطع تبديل سيارات ومادة الدقيق تمويني ومادة المازوت المدعومتين .



و يشار إلى وجود عدد من القضايا قيد التحقيق والمتعلقة ببيع عدد من الشركات لبضائع ومعدات صناعية مهربة ذات منشأ أجنبي تصل غرامتها إلى نحو مليار ليرة سورية.