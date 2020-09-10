إدلب: مقتل أكثر من 10 مسلحين قياديين إثر استهداف مقرهم من قبل الطيران السوري
“قسد” تخطف عدداً من الشباب في ريفي دير الزور والرقة
انفجار في مدينة عفرين التي تحتلها تركيا شمالي حلب
سلسلة حرائق في ريف حماة خلال أسبوع.. والخسائر كبيرة
"قسد" تنضم إلى مرتزقة أردوغان وتتحكم بضخ المياه
اتحاد سوروس
أبرز ما جاء في مؤتمر لافروف والمعلم وبوريسوف الصحفي في دمشق
الرئيس الأسد يستقبل وفداً روسياً برئاسة بوريسوف
مركز المصالحة الروسي: مسلحو “النصرة” قصفوا تجمعات سكنية في اللاذقية وحلب
هجوم على “قسد” والأخيرة تختطف عددا من المدنيين
ريف الحسكة.. احتراق منازل للمدنيين بسبب اشتباكات مسلحي تركيا فيما بينهم
"زيارة روسية مفصلية" إلى دمشق في بداية الأسبوع
مقتل وإصابة عدد من عناصر “قسد” في ريف دير الزور
أكثر من 100 مدرسة سيطرت عليها ” قسد ” في الحسكة لمنع الطلاب من التعلم
الحسكة: أنباء عن استعداد الاحتلال التركي لشن عدوان على الدرباسية وأبو راسين

الجمارك تعالج متروكات مرفأ طرطوس وتؤكد خلوه من أي مواد خطرة

أكد مدير جمارك طرطوس عادل حيدر متابعة قضية المتروكات في "مرفأ طرطوس"، وعدم وجود مواد خطرة أو قابلة للانفجار، إنما مواد قديمة متروكة مثل دهانات، عوادم قطن، مواد لاصقة، حبر، شحمة، منظفات، ورق، برش صابون، غليطول، أسمدة.

وأضاف حيدر أنه تم إخراج المواد المذكورة أعلاه خارج المرفأ وإتلافها أصولاً حسب طبيعة كل مادة، باستثناء الأسمدة التي أصبحت في عهدة "المصرف الزراعي التعاوني"، حسبما نقله عنه.

ولفت إلى أن المتروكات تُعالج وفق مواد قانون الجمارك من 282 ولغاية 288، ووفق القرار 52/ج/2010 الناظم لعملية بيع المواد المتروكة والتي أصبحت ملكاً للجمارك وفق التعليمات النافذة.

وفي نهاية آب 2020، حذّرت الرئيسة السابقة لدائرة المخدرات في "وزارة الصحة" ماجدة الحمصي، من وجود مواد خطرة وبكميات كبيرة داخل مستودع المتروكات في "مرفأ طرطوس" منذ سنوات، دخلت البلاد بطريقة غير نظامية.

وتعود قضية المواد الخطرة المتروكة في المرفأ إلى 29 أيلول 2014، عندما دخل 7,169 كغ من مسحوق الغسيل ومواد أولية لصناعة المنظفات معبأة بـ399 طرداً، وبعد تحليلها تبيّن احتوائها على مادتين تدخلان في صناعة المواد المخدرة.

وتقرر مصادرة البضاعة وإتلافها وتسعيرها من جديد لدفع غراماتها التي بلغت 48,750 دولاراً على أساس 50 دولاراً لكل كيلو غرام، وأغلقت القضية بتاريخ 22 آذار 2015، إلا أنه لم يتم إتلافها حتى تاريخه، بحسب كلام الحمصي.

وأكد وزير النقل السابق علي حمود مؤخراً خلو مرفأ طرطوس من أي مواد خطرة، وذلك عقب حدوث انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، نتيجة وجود أطنان من نترات الأمونيوم المتفجرة فيه.

وتصبح البضاعة المستوردة من المتروكات تحت رعاية "مديرية الجمارك العامة"، بحال تم اتخاذ قرار برفض إدخالها من المرفأ إلى البلاد ولم يعاد تصديرها أو تحويلها إلى جهة حكومية أو إتلافها.