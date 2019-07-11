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الجمارك تضبط معملا لتعبئة المياه المعدنية المزورة بريف دمشق

ضبطت عناصر جمارك ضابطة دمشق معملا يقوم بتعبئة مياه غير معروفة المصدر على أنها مياه معدنية “بقين وفيجة” في مزرعة بمنطقة عرطوز البلد مزارع التابعة لمحافظة ريف دمشق.


وبين الرائد ماجد فارس دلي رئيس منطقة ضابطة دمشق في مديرية الجمارك أنه نتيجة ورود معلومات عن المزرعة المذكورة قمنا بتوقيع أمر بالتحري أصولا فوجدنا داخل المزرعة معملا مصغرا لتعبئة المياه المعدنية بلصاقات مزورة تحمل اسم بقين وفيجة إضافة إلى خزانات مياه وأجهزة كبس وآلة تصوير وطابعة لتغليف عبوات المياه.


وأشار دلي إلى أن المياه التي يتم تعبئتها كانت بخزانات على الأسطح ومعرضة للشمس وغير معروفة المصدر مبينا أنه تم حجز الموجودات مع المخالف وتسليمها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أصولا.


وكانت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ضبطت في منطقتي الصناعة والبرامكة كميات كبيرة من المياه المعدنية المزورة تبين بالتحليل أنها مخالفة فتم حجز الكمية أصولا وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالف وإحالته للقضاء المختص.

 


سانا