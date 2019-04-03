الجمارك تضبط بضائع أجنبية غراماتها 280 مليون ليرة
أعلنت المديرية العامة للجمارك أن قيمة الغرامات على القضايا المحققة بتهريب البضائع الأجنبية التي تم ضبطها من قبل دوريات الجمارك خلال الفترة من /28/ آذار الماضي بلغت أكثر من /280/ مليون ليرة سورية.
وأكدت المديرية في بيان لها،، أن المواد المهربة التي تم ضبطها شملت (الغذائيات والألبسة والكهربائيات ومستحضرات التجميل والأحذية والأقمشة والمفرقعات وقطع التبديل والعدد اليدوية والمولدات والأقفال والمحركات والأدوات المنزلية والأدوات الطبية واسطوانات الغاز).
ووفقا للبيانات تضمنت القضايا المحققة قضيتي تهريب بضائع وطنية (مواشي ومادة المازوت) تجاوزت غراماتهما الـ/870/ ألف ليرة سورية من المجموع الكلي للغرامات فيما تم ضبط المواد المهربة الآنفة الذكر في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية.
الوطن