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الجمارك تضبط بضائع أجنبية غراماتها 280 مليون ليرة

أعلنت المديرية العامة للجمارك أن قيمة الغرامات على القضايا المحققة بتهريب ‏البضائع الأجنبية التي تم ضبطها من قبل دوريات الجمارك خلال الفترة من /28/ ‏آذار الماضي بلغت أكثر من /280/ مليون ليرة سورية.‏


وأكدت المديرية في بيان لها،، أن المواد ‏المهربة التي تم ضبطها شملت (الغذائيات والألبسة والكهربائيات ومستحضرات ‏التجميل والأحذية والأقمشة والمفرقعات وقطع التبديل والعدد اليدوية والمولدات ‏والأقفال والمحركات والأدوات المنزلية والأدوات الطبية واسطوانات الغاز).‏


ووفقا للبيانات تضمنت القضايا المحققة قضيتي تهريب بضائع وطنية (مواشي ‏ومادة المازوت) تجاوزت غراماتهما الـ/870/ ألف ليرة سورية من المجموع الكلي ‏للغرامات فيما تم ضبط المواد المهربة الآنفة الذكر في محافظات دمشق وريفها ‏وحمص وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية. ‏

 


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