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الجمارك تحصل 9 مليارات ليرة قيمة غرامات 5697 قضية جمركية

بلغ مجموع القضايا المحققة من قبل مديرية الجمارك العامة خلال العام الماضي 5697 قضية جمركية تمت المصالحة على قسم كبير منها وملاحقة القضايا التي لم تتم المصالحة عليها أمام دمشق- المحاكم الجمركية المختصة.

وتشير بيانات من الجمارك العامة عن مجمل أعمالها خلال العام2019 إلى أن أغلب البضائع المهربة كانت ألبسة وأدوية ومواد غذائية ومستحضرات تجميل وقطع تبديل وكهربائيات فيما تجاوزت قيمة الغرامات الجمركية المحصلة عن القضايا المحققة تسعة مليارات ليرة سورية.

واستمرت المديرية وفقا للبيانات في تطوير وتحديث وأتمتة العمل الجمركي وأرشفته وفقا للإمكانيات المتوافرة فيما تم إعطاء التوجيهات للمديريات الإقليمية ورؤساء الضابطات الجمركية ومديرية مكافحة التهريب والعناصر الجمركية للاستمرار بالقيام بواجبهم على أكمل وجه كل حسب اختصاصه بقمع التهريب ومصادرة البضائع المهربة والتحقق من البضائع الموجودة في المستودعات من خلال أوامر التحري حسب الأصول.

وحسب البيانات تم تكثيف الدوريات الجمركية مع نهاية العام الماضي على كل مداخل المدن وتنظيم حملة شاملة لمكافحة التهريب بكل أشكاله بهدف حماية الصناعة الوطنية وفق برامج وخطط محددة تم وضعها مسبقا بأساليب وخطط جديدة متطورة.


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